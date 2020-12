Rossella Intellicato, è nato il figlio: “Ci hai riempito il cuore”

Rossella Intellicato ha presentato ai fan dei social il suo primo figlio: è nato il piccolo Francesco Leone Maria.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Rossella Intellicato, ha annunciato via social la nascita di suo figlio, il piccolo Francesco Leone Maria. L’annuncio ha ricevuto centinaia di messaggi d’auguri da parte dei fan.

Rossella Intellicato: è nato il figlio

Rossella Intellicato ha preferito vivere la sua gravidanza nel massimo riserbo, e aveva svelato di essere incinta con un’unica foto del suo pancione – già in stato avanzato – durante gli ultimi mesi della gravidanza. La nascita del suo primo figlio però, ha riempito l’ex tronista di gioia e ha deciso di annunciare l’arrivo del piccolo via social per condividere il suo entusiasmo con i fan: “Mentre il mondo era nel caos il 2/12/2020 tu FRANCESCO LEONE MARIA ci hai riempito il cuore di gioia!! Ti amiamo”, ha scritto l’ex tronista postando una foto del suo bambino, chiamato Francesco Leone Maria.

Dopo l’avventura a Uomini e Donne e un chiacchierato flirt con Jeremias Rodriguez, oggi Rossella Intellicato sembra finalmente aver trovato la felicità accanto a Giovanni Ferrero, padre del piccolo Francesco Leone Maria. La coppia ha vissuto il proprio amore con estrema riservatezza, ma i due non hanno fatto segreto di sognare un giorno i fiori d’arancio. In tanti hanno fatto gli auguri alla coppia per l’arrivo del loro primo figlio: tra loro anche Sara Affi Fella e Gemma Galgani, che ha scritto: “Rossella, l’amore è il significato dell’esistenza, sono felice di poter condividere la vostra felicità per questo momento meraviglioso che state vivendo”.