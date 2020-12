Tommaso Zorzi ha svelato cosa penserebbe delle sue due famose colleghe Giulia De Lellis e Chiara Ferragni.

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha rilasciato un’intervista per il programma Seconda Vita e ha svelato il suo pensiero su Chiara Ferragni e Giulia De Lellis.

Tommaso Zorzi su Giulia De Lellis

Tommaso Zorzi è oggi un affermato influencer e il suo pensiero su due delle sue colleghe più famose d’Italia e altamente positivo.

Per quanto riguarda la moglie di Fedez, Chiara Ferragni, Zorzi l’ha definita un genio e ha detto che è unicamente merito suo se esiste il mestiere di influencer. “Chiara Ferragni è un genio, forse redo sia la persona che ha creato più posti di lavoro in Italia. Lei ha inventato questo lavoro dell’influencer e se io lo faccio è perché prima di me lo faceva la Ferragni”, ha dichiarato il gieffino, prendendo le difese dell’influencer rispetto ai tanti haters che la criticano via social.

A seguire Zorzi ha anche rivelato ciò che pensa di Giulia De Lellis, anche lei affermata influencer italiana. Per il gieffino si tratterebbe – come per Chiara Ferragni – di un altro genio: “Giulia è proprio il nostro american dream, rappresenta la ragazzina media italiana e lei questo lo sa. In pratica lei è ignorante e lo sa e già sapere di non sapere è sapere qualcosa. Non pretende di essere qualcosa che non è” ha dichiarato Zorzi, affermando che della collega sarebbe solito ascoltare dalla prima all’ultima stories.

Giulia De Lellis apprezzerà il commento fatto dall’influencer sul suo conto a Seconda Vita?