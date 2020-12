I troppi cambiamenti in quel di Uomini e Donne non stanno piacendo ai fan: le ultime critiche al nuovo jingle della trasmissione

Dopo la pausa dell’8 dicembre 2020, una novità è stata introdotta in quel di Uomini e Donne. Si tratta per la precisione di un nuovo jingle per il popolare dating show mariano, che già da diverse settimane adoperava una nuova musichetta per l’entrata in studio dei pretendenti.

Se già la prima scelta aveva sollevato numerose critiche, questo secondo cambiamento voluto dagli autori del programma ha letteralmente fatto indignare il popolo del web.

Uomini e Donne: critiche al jingle

Nelle puntata di mercoledì 9 dicembre, i fan sono dunque rimasti del tutto spiazzati dal nuovo jingle, non gradito dalla gran parte di loro. Molti utenti si sono difatti scagliati a mezzo social contro la stessa padrona di casa Maria De Filippi, accusandola di aver dato vita a un vero e proprio caos in questa edizione del talk show pomeridiano.

Se la sigla precedente era già poco apprezzata, quella di adesso viene dunque profondamente osteggiata, domandandosi quale possa essere il motivo dietro a questi continui cambiamenti.

Nell’attesa di capirne di più, pare che Queen Mary sia peraltro al lavoro su altre variazioni di format. La scelta di combinare insieme trono classico e trono over non sta dando i risultati sperati. Nel mentre, anche le vicende dei tronisti appaiono davvero poco avvincenti.

Si vocifera quindi che dall’anno nuovo ci possono essere ulteriori modifiche, non escludendo un ritorno alla tradizionale divisione tra i dei due troni. A tali supposizioni per il momento la redazione di Uomini e Donne resta tuttavia in silenzio.