Nuova sconfitta per il GF Vip, che è stato di nuovo battuto da The Voice Senior nella gara degli ascolti.

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 11 dicembre 2020 sono andati bene, ma come ogni sera c’è un solo ed unico vincitore assoluto. La gara più difficile è stata tra The Voice Senior e il Grande Fratello Vip, ma da quando è iniziato il talent per gli over60, il reality show ha iniziato a perdere punti.

Ascolti tv 11 dicembre

I Dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata di ieri, venerdì 11 dicembre, svelano una sfida all’ultimo telespettatore tra il GF Vip e The Voice Senior. A vincere è stata Rai1, con la terza puntata del talent show, che ha incollato allo schermo 4.336.000 telespettatori, per un totale di share del 19%. Al secondo posto il Grande Fratello Vip, su Canale5, che ha conquistato 3.184.000 telespettatori, per uno share complessivo del 17.3%, probabilmente anche grazie alla rivelazione inaspettata di Pupo.

Rai2 ha puntato su Troppa Grazia, che ha conquistato 1.240.000 telespettatori, per uno share del 4.8%. Rai3 ha mandato in onda La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, ottenendo 1.066.000 telespettatori, per un totale del 4.4% di share.

Su Rete4 è andato in onda Quarto Grado, famoso programma dedicato ai fatti di cronaca, che ha conquistato 1.127.000 telespettatori, raggiungendo il 5.4% di share.

Su Italia1 è andato in onda Freedom-Oltre il confine, che ha intrattenuto 1.267.000 telespettatori, per uno share del 5.8%. Sulle reti minori i Dati Auditel sono rientrati nella media delle altre prime serate. La7, con Propaganda Live, ha conquistato 1.058.000 telespettatori, per uno share del 5.3%. Su TV8 è andato in onda il film di animazione Hotel Transylvania, che ha conquistato 413.000 telespettatori, per uno share dell’1.6%.

Fratelli di Crozza, sul Nove, ha ottenuto 1.522.000 telespettatori, per uno share del 5.7%.