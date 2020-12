Il pubblico è rimasto molto sorpreso dalla rivelazione inaspettata di Pupo al GF Vip.

La puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 11 dicembre 2020 in prima serata, è stata ricca di grandi colpi di scena. Pupo si è lasciato andare ad una rivelazione decisamente inaspettata sul suo passato. Ha dichiarato, infatti, di aver avuto un’infatuazione per un ragazzo.

La rivelazione di Pupo

Durante la puntata del GF Vip di venerdì 11 dicembre 2020 si è parlato del rapporto speciale tra Tommaso e Francesco e della difficoltà nella società di capire un’amicizia tra una persona omosessuale ed una eterosessuale.

Pupo, che tutti conoscono come un vero e proprio Don Giovanni, ha spiazzato tutto il pubblico, confessando di aver avuto un’infatuazione nei confronti di un uomo. “Io ho avuto tante donne ma mi presi un’infatuazione molto forte, un amore per un ragazzo, Riccardo, che faceva il fonico” ha raccontato il cantante. “Quel Riccardo ero io” ha scherzato Cristiano Malgioglio, dalla Casa del Grande Fratello Vip. Pupo ha continuato a raccontare a sua storia, svelando che il rapporto speciale con questa persona lo ha anche ispirato artisticamente.

“Misi in discussione un sacco di.. scrissi anche una canzone e queste sono cose che possono accadere (…) Come mi sono innamorato, ma sotto un altro aspetto… io ho un’amicizia anche molto forte, non a livello di Riccardo, ma con Gianni Morandi!” ha dichiarato Pupo, raccontando che “possono nascere rapporti importanti, molto importanti anche fra uomini, anche fra omosessuali“. Ha raccontato della sua amicizia speciale con Gianni Morandi ma ha commesso una gaffe contrapponendo uomo e omosessuale.

Il racconto della sua infatuazione per una persona del suo stesso sesso è stato sicuramente un punto a suo favore, soprattutto per il modo semplice con cui lo ha raccontato, che dà il giusto sapore di normalità.