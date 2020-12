GF Vip, entra Samantha De Grenet: scontro con Urtis

Samantha De Grenet è una nuova concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip, ma si è già scontrata con Giacomo Urtis.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 11 dicembre 2020, è entrata come concorrente ufficiale Samantha De Grenet. Si tratta di una delle showgirl più famose dello spettacolo italiano e il suo nome può essere associato a diversi programmi televisivi, per cui il suo ingresso era molto atteso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IL CHIACCHIERICCIO (@ilchiacchiericcio_news)

Scontro De Grenet – Urtis

Samantha De Grenet è a tutti gli effetti una nuova concorrente di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip ed è pronta a mettersi in gioco con questa nuova sfida.

La concorrente è stata scelta anche per i suoi trascorsi non molto sereni con Dayane Mello e con Giacomo Urtis, associati alla loro partecipazione all’Isola dei Famosi. Probabilmente la speranza degli autori è quella di movimentare un po’ di più la diretta del reality. Appena entrata all’interno della Casa, la De Grenet si è trovata proprio di fronte a Giacomo Urtis, che è stato l’unico concorrente scelto per darle il benvenuto.

Sono bastati pochissimi secondi per scatenare il primo acceso scontro tra i due concorrenti.

Dopo qualche parola di circostanza, con toni apparentemente amichevoli, Giacomo Urtis ha tirato fuori i loro problemi passati, partendo dal loro ultimo incontro. “Ti ho visto in palestra un anno fa, ti ho salutato e tu mi hai guardato un po’ così, eri tenuta” ha raccontato il chirurgo. “Non me la prendo mai se le cose vengono dette in modo educato.

Un anno fa ero un po’ tenuta perché avevi parlato malissimo di me” ha risposto la concorrente. Urtis, in effetti, l’aveva definita “famosa solo per essere stata la fidanzata di Pieraccioni, falsa e calcolatrice“, come ha ricordato Alfonso Signorini. Quando il resto del gruppo li ha raggiunti, tutti hanno notato l’abbraccio tra la De Grenet e Dayane Mello. “Siete false” ha commentato Malgioglio, seguito da Alfonso Signorini. A quanto pare, però, la Mello non ricorda più per quale motivo aveva attaccato la De Grenet ai tempi dell’Isola.