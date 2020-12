Litigio nel fuori onda, nel corso della venticinquesima puntata del GF Vip. Ecco cosa è successo.

Nel corso della venticinquesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip è scoppiato il caos, dopo che Alfonso Signorini ha chiesto ai quattro concorrenti al televoto chi, a loro avviso, meritasse di uscire dalla casa più spiata d’Italia. Ecco cosa è successo.

Lite durante la pubblicità

Alfonso Signorini ha chiesto ai quattro concorrenti al televoto chi, a loro avviso, meritasse di uscire dalla casa più spiata d’Italia. Selvaggia Roma, Andrea Zelletta e Stefania Orlando hanno fatto tutti e tre il nome di Giacomo Urtis, in quando secondo loro si esporrebbe poco nelle dinamiche di gioco.

Urtis in un primo momento ha detto di non esserci rimasto male, ma durante la pubblicità ha espresso il proprio disappunto nei confronti dell’amica Selvaggia Roma, in quanto non pensava che avrebbe fatto il suo nome.

Allo stesso modo Urtis ha deciso di esprimere il proprio parere anche ad Andrea Zelletta, dicendogli di far parte dell’arredamento. Parole che non sono piaciute all’ex protagonista di Uomini e Donne, che ha voluto sottolineare come il suo attacco sia assolutamente gratuito e senza senso. Zelletta, infatti, ha ribadito come tra i due non si sia instaurato un rapporto e per questo è giusto che abbia fatto il suo nome e che piuttosto di prendersela con lui avrebbe dovuto prendersela con Selvaggia che è sua amica.