Verissimo: gli ospiti della puntata del 12 Dicembre

Una puntata ricca di grandi emozioni e di super ospiti, pronti a raccontare la loro storia.

Oggi, sabato 12 dicembre 2020, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, come sempre, ci saranno degli ospiti davvero incredibili. Sono tutti pronti a raccontare la loro storia, per far emozionare e commuovere il pubblico, sempre fedele a questa trasmissione.

Ospiti di Verissimo

Silvia Toffanin, come ogni sabato pomeriggio, è pronta ad accogliere nel suo salotto televisivo una serie di ospiti che renderanno la puntata ricca di grandi emozioni. Nella puntata del 12 dicembre ci sarà un’intervista molto intensa e profonda alla famosa attrice e produttrice Rita Rusic.

In esclusiva, si racconterà al pubblico della trasmissione, anche Elisabetta Franchi, imprenditrice della moda. Ci sarà, inoltre, la prima intervista ad Elisabetta Gregoraci dopo il suo abbandono al Grande Fratello Vip. La concorrente spiegherà la sua decisione di lasciare il reality per poter finalmente riabbracciare il figlio Nathan Falco e trascorrere le feste in sua compagnia.

Sarà presente in studio anche un altro concorrente amatissimo di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Francesco Oppini, accompagnato dalla sua inseparabile mamma Alba Parietti.

Anche lui ha deciso di lasciare il reality per poter riabbracciare i suoi affetti. Pronti per un dolcissimo racconto di famiglia anche Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi. Molto attesa anche la prima intervista da papà di Stash, dei The Kolors, accompagnato dalla sua compagna Giulia Belmonte. Il pubblico potrà ascoltare le loro storie, piene di emozioni e spesso molto intense. Sarà un pomeriggio spensierato, in compagnia di Silvia Toffanin e tutti i suoi ospiti.