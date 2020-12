All Together Now ha vinto contro Telethon nella gara di share.

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 12 Dicembre sono andati bene, ma a vincere ufficialmente la gara di share della serata è stato Canale 5 con All Together Now, che è riuscito a battere anche la festa di Natale di Telethon.

Una sfida molto difficile e complicata, che ha avuto un vincitore sicuramente inaspettato, ma molto apprezzato durante tutte queste settimane.

Ascolti tv 12 Dicembre

Nella prima serata di venerdì 12 Dicembre 2020 c’è stata una sfida di share davvero molto difficile. A sfidarsi, in modo particolare, sono stati All Together Now e la festa di Natale di Telethon. Ha vinto Canale 5, con lo show musicale di Michelle Hunziker e J-Ax, che ha conquistato 3.784.000 telespettatori, per uno share totale del 18.7%.

Al secondo posto Rai1, che ha mandato in onda, Telethon-Festa di Natale, che ha coinvolto 1.912.000 telespettatori, per uno share del 9.8%. Su Rai2 sono andati in onda SWAT e Criminal Minds, che hanno conquistato 1.641.000, per uno share del 6.2%. Rai3 ha mandato in onda Ricomincio da Rai3, visto da 1.162.000 telespettatori, per uno share del 5.2%.

Su Rete4 è andato in onda Kidnap, che ha tenuto davanti allo schermo 1.259.000 telespettatori, totalizzando uno share del 5.1%.

Tomorrowland-Il mondo di domani, film andato in onda su Italia1, ha intrattenuto 1.865.000 telespettatori, per uno share dell’8.2%. Sulle reti minori lo share ha mantenuto la sua media. The Aviator, su La7, ha conquistato 439.000 telespettatori, per uno share del 2.1%. Su TV8 è andato in onda Sempre Natale, che ha ottenuto 451.000 telespettatori e uno share dell’1.8%. Il caso Vannini, andato in onda sul Nove, ha conquistato 514.000 telespettatori, per uno share del 2.2%.