Dai colpetti sul cuore ad altri messaggi in codice dei concorrenti della casa del GF Vip. I segreti di Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha svelato qualche suo piccolo segreto, ma ha parlato anche di gesti nascosti da parte degli altri concorrenti. La showgirl è stata una delle concorrenti più amate di questa edizione del GF Vip, ma ha deciso di abbandonare la Casa per poter trascorrere le feste insieme a suo figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da keepupwith_eligreg (@keepupwith_eligreg)

I segreti di Elisabetta Gregoraci

Nel corso delle puntate del GF Vip, in molti si sono accorti che Elisabetta Gregoraci si dava dei colpetti sul petto, come se volesse mandare un messaggio fuori dalla Casa.

Anche Alfonso Signorini le ha chiesto cosa volessero dire e tutti hanno pensato fossero rivolti ad un compagno che l’aspettava fuori. Tutti avevano notato questi messaggi in codice, ma non erano diretti ad un amore, bensì alle amiche più care della Gregoraci. A quanto pare, però, non sarebbe l’unica ad aver lanciato dei messaggi al di fuori della Casa. “Io ho una chat con la mia assistente, mia sorella e le mie migliori amiche e amici.

Ci siamo detti: ‘Quando sono lì dentro, ovviamente non vi posso salutare tutti. Farò questo gesto e saprete che vi sto pensando’. Questo fatto però ha veramente scatenato qualsiasi cosa, perché hanno pensato qualsiasi cosa. Ma era davvero così. Penso che le mie amiche abbiano anche mostrato quella chat” ha spiegato Elisabetta Gregoraci.

In tanti hanno pensato che quei gesti fossero per un certo Stefano, ma la Gregoraci ha ribadito che è tutto legato a quella chat.

Poi la concorrente ha svelato che Maria Teresa Ruta aveva un gesto segreto, ovvero quello di toccarsi i capelli dall’alto verso il basso vicino al viso. “Più persone là dentro, senza saperlo, avevano deciso di fare qualcosa” ha spiegato la concorrente. Elisabetta Gregoraci ha anche spiegato che la cosa che l’ha fatta soffrire di più è l’aver scoperto che alcune amiche non lo sono mai state, visto che mentre era al GF Vip hanno parlato molto male di lei in un momento in cui non poteva neppure difendersi.