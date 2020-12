Flavio Briatore difende il figlio Nathan Falco, da un hater della rete che lo ha accusato di essere obeso

Flavio Briatore ha difeso il figlio, dalle accuse di un utente, che gli faceva notare come il bambino fosse obeso.

Flavio Briatore e la difende il figlio

Flavio Briatore, è andato letteralmente su tutte le furie, dopo che un utente, sotto una foto postata su Instagram, gli ha fatto notare, come il figlio Nathan, fosse obeso e necessitasse di fare attività fisica: -“Flavio mettilo a dieta, il ragazzo è obeso, basta pastasciutta, fallo correre”. La risposta di Briatore non si è fatta attendere: -“Non è obeso, ma tu sei un cog***ne”.

L’imprenditore non le ha mandate a dire all’utente che denigrava l’aspetto del figlio, infatti continua: -“Una persona ignobile, come si può scrivere una cosa cattiva come questa ad un bambino”.

Briatore in questi ultimi mesi, quando la Gregoraci, madre di Nathan Falcon, era dentro il Grande Fratello Vip, si è preso cura del figlio, facendo un ottimo lavoro. I due infatti, sono molto affiatati, è quindi naturale che papà Flavio, voglia proteggere il figlio da queste accuse, che potrebbero ledere la sua autostima.

Ma Nathan non ha nulla da temere, adesso che anche mamma Elisabetta è uscita dal GfVip, e troverà sicuramente un alleato in più per farsi difendere dagli haters della rete.