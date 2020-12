GF Vip, Filippo Nardi fa infuriare Adua Del Vesco

Il primo scontro tra Filippo Nardi, nuovo concorrente, e Adua Del Vesco.

Uno degli ultimi concorrenti entrati nella casa del Grande Fratello Vip è stato Filippo Nardi, famoso per aver partecipato molti anni fa ad un’edizione nip del reality show. Il suo ingresso ha già portato i primi scontri e dopo 24 ore è scoppiato il primo litigio.

Tutto è nato perché il concorrente ha deciso di pulire la casa.

La frase di Filippo Nardi

Dopo 24 ore dal suo ingresso, Filippo Nardi ha già portato non poco scompiglio. Lui e Samantha De Grenet hanno notato che la casa non era pulita come avrebbero voluto che fosse e hanno deciso di pulirla tutta insieme. I due concorrenti hanno detto agli altri inquilini che stavano tenendo la casa “piuttosto sporca” e che era arrivato il momento di pulirla.

A far infuriare tutti, ma in modo particolare Adua Del Vesco, è stata un frase precisa, pronunciata da Filippo Nardi mentre i concorrenti stavano preparando la cena per tutti.

“Io e Samantha siamo in bagno a pulire i vostri capelli e i vostri peli pubici” ha spiegato Filippo Nardi ad Adua Del Vesco, ma il suo modo di fare non è per niente piaciuto alla concorrente. L’attrice è rimasta senza parole e ha spiegato di essere “scioccata” dalla frase che ha pronunciato con così tanta disinvoltura Nardi.

Quando è rimasta sola in compagnia di Stefania Orlando, la Del Vesco ha iniziato a sfogarsi. “Mi ha detto che stanno raccogliendo i nostri peli pubici, mi pare too much. Stanno insinuando che siamo sporchi” ha spiegato l’attrice. Alla fine, a rispondere a Filippo Nardi, ci ha pensato Pierpaolo Petrelli. “Pulite i nostri capelli e i nostri peli? Ma chi ve l’ha ordinato?” gli ha chiesto l’ex velino.