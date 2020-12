Grande Fratello Vip: nuovi cambiamenti in vista

Nel futuro del Grande Fratello Vip sembrano esserci nuove imminenti modifiche. Cosa accadrà?

Questa edizione del Grande Fratello Vip è piena di colpi di scena. Fin da quando è iniziata, per via della pandemia da Coronavirus, ha dovuto affrontare diverse modifiche per adeguarsi perfettamente alle norme in vigore. Da poco è arrivata la notizia della decisione di prolungare la trasmissione fino a febbraio 2021, ma ci sono altre novità.

GF Vip: nuovi cambiamenti

La quinta edizione del Grande Fratello Vip continua a stupire ad ogni diretta. Ora sembrano essere in corso dei nuovi cambiamenti misteriosi, che riguardano l’impostazione del reality show di Canal5. La decisione di prolungare la trasmissione fino a febbraio 2021 ha sconvolto tutti i concorrenti, alcuni dei quali hanno deciso di abbandonare immediatamente la Casa per poter trascorrere le feste in compagnia della propria famiglia.

Ora gli autori sembrano pronti a nuove modifiche, soprattutto riguardo i personaggi in studio insieme ad Alfonso Signorini. Secondo alcuni rumors, il conduttore avrebbe espresso la volontà di volere in studio insieme a lui solo ed esclusivamente gli ex gieffini, così da consentire a chi è stato eliminato di interagire con i concorrenti ancora in gara.

Questo significa che durante la diretta, Alfonso Signorini sarà accompagnato da Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi.

Le regole del format, però, parlano molto chiaro e prevedono che tutti i concorrenti che hanno deciso di abbandonare il gioco di loro spontanea volontà non possono partecipare alle dirette in studio. Per quanto riguarda Oppini e la Gregoraci, dunque, la questione sembra essere più complicata del previsto visto che hanno deciso di abbandonare. La loro decisione, però, è dovuta ad un cambiamento deciso dagli autori, quindi questo potrebbe essere un motivo per cui si potrebbe aggirare leggermente il regolamento.