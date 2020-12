L'indonesiano Kam “Eki” Cahayadi ha vinto la terza edizione di "All Together Now"

Kam “Eki” Cahayadi ha vinto la terza edizione di “All Together Now“. Sabato 12 dicembre il cantante indonesiano si è aggiudicato il primo posto nel talent show condotto da Michelle Hunziker, vincendo l’ultima sfida con Dalila Cavalera. I super giudici Francesco Renga, J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo, che fin dall’inizio hanno creduto nelle sue qualità, si sono commossi al momento della premiazione.

Chi è Kam “Eki” Cahayadi?

“Eki” è soltanto il nome d’arte di Kam Cahayadi. Il cantante è nato a Giacarta, in Indonesia, ma presto si è trasferito in Italia per coltivare la sua arte. La fortuna non è tuttavia arrivata subito. A Milano, infatti, a lungo si è esibito a Piazza Duomo come artista di strada. Finalmente adesso ha coronato il sogno di salire su un palcoscenico. Nell’ultima puntata di “All Together Now” ha incantato i giudici con il brano “Tappeto di fragole” dei Modà, aggiudicandosi la vittoria.

Kam Cahayadi, nonostante adesso abbia avuto un grande successo in Italia, non ha mai dimenticato le sue origini. È per questa ragione che fin dall’inizio della sua avventura al talent show di Michelle Hunziker ha promesso che, in caso di vittoria, avrebbe donato il montepremi alle nipoti, al fine di permettere loro di studiare. I 50 mila euro saranno dunque donati alle giovani.