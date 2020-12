Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 14 al 20 dicembre 2020.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 14 al 20 dicembre 2020: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 14 al 20 dicembre

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggiore fortuna saranno Scorpione, Sagittario, Capricorno e Pesci, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Questo è il cielo giusto per chi vuole sentirsi finalmente libero di amare: Venere inizia un transito importante da martedì e tutto sembrerà più leggero e positivo. Le coppie che hanno resistito a momenti di tensione diventeranno ancora più stabili.

Toro

Dopo tante settimane piuttosto pesanti, ora ci vorrebbe qualcosa di leggero, persino una piccola emozione che potrebbe andare bene. Forse si ha bisogno di recuperare fiducia nelle proprie qualità amatorie.

Gemelli

Qualcuno si è allontanato, e se questa lontananza di vive nella relazione di sempre le problematiche aumentano. Sono messe un po’ in discussione le convivenze e alcuni momenti di tensione potrebbero nascere tra lunedì e martedì.

Cancro

Finalmente Giove e Saturno non saranno più contrari, cosa che prelude all’arrivo di una rinascita nella propria vita. Nel corso della settimana ci sarà anche qualcosa in più a livello di incontri ed emozioni.

Quanto al lavoro, si prospetta un rilancio e un nuovo successo.

Leone

Da martedì l’oroscopo assumerà una nuova luce sotto il profilo sentimentale e per il fine settimana potrebbe portare qualcosa di concreto. Quanto al lavoro, coloro che hanno avuto qualche disputa con un ente dovranno lottare per ciò che desiderano.

Vergine

Questa settimana ci si potrebbe rendere conto di avere a che fare con una persona che non è come la si immagina.

Con alcuni segni questa sensazione di sfiducia porrebbe essere più ampia. Sul campo lavorativo si consiglia di farsi avanti solo se necessario ed eventualmente rimandare una discussione solo dopo mercoledì.

Bilancia

Finalmente le stelle iniziano ad essere un po’ più favorevoli. La prima buona notizia arriverà giovedì quando Saturno non sarà più contrario, poi un altro cambiamento di rilievo arriverà dalla settimana successiva.

Scorpione

Gli amori che sono nati nelle ultime tre settimane vengono rimessi in discussione.

Quanto alle coppie, i veri problemi possono essere di tipo economico soprattutto per quelle che sono sposate o convivono: uno dei due ha avuto tensioni al lavoro e bisogna stare attenti a contenziosi che coinvolgono la famiglia e i parenti.

Sagittario

Con Venere che transita nel segno da lunedì, è il caso di farsi avanti. Se si desidera fare pace con un ex o approfittare di questo periodo per mettere in chiaro alcune cose sarà meglio agre subito sfruttando il pianeta dell’amore attivo anche a gennaio.

Capricorno

É tempo di nuove emozioni come testimonia il transito di una buona Luna nel segno a metà settimana. Quanto alla professione ci sono nuove occasioni da sfruttare: le persone che hanno avuto difficoltà possono recuperare e sentirsi anche più stabili.

Acquario

Giove e Saturno entrano nel segno e se si è tra coloro che negli ultimi tre mesi hanno cercato di capire come gestire un rapporto tentando di salvarlo a tutti i costi, ora si può decidere cosa fare. Anche sul lavoro iniziano ad esserci le prime buone soluzioni per i progetti rimasti in sospeso.

Pesci

Non è facile mantenere la calma: ultimamente si è dovuto rimettere in discussione tutta la vita sentimentale. Quanto alla professione le occasioni che nascono in questo periodo sono interessanti ma non così decisive.