Uomini e Donne, la rivelazione di Gemma: “Ho fatto l’amore con Maurizio”

L’ultima puntata di Uomini e Donne registrata sabato 12 dicembre ha fatto emergere numerose novità: tra queste, ha trionfato la rivelazione di Gemma.

Colpi di scena e ammissioni bollenti: queste le caratteristiche principali dell’ultima puntata del trono Over di Uomini e Donne, registrata in studio sabato 12 dicembre.

Maurizio Guerci: la rivelazione di Gemma

Le anticipazioni relative alla nuova registrazione del famoso programma condotto da Maria De Filippi sono state rapidamente diffuse sul web e riguardano principalmente la svolta che si è verificata nel rapporto tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci.

Gemma, infatti, ha dichiarato di essersi lasciata travolgere dalla passione e di aver fatto l’amore con Maurizio: la donna, d’altronde, ha ripetutamente manifestato la sua attrazione nei confronti dell’uomo. Tuttavia, se la scelta dell’esuberante torinese non ha suscitato particolare scalpore, è apparso piuttosto avventato che un simile passo sia stato compiuto da Maurizio. A questo proposito, sono molti i fan del popolare dating show a non credere che il 50enne sia realmente interessato alla dama.

Riccardo e Roberta come Gemma e Maurizio

Ulteriori anticipazioni, poi, riguardano gli altri partecipanti al programma: così come Gemma e Maurizio, anche RiccardoGuarnieri e Roberta Di Padua hanno deciso di portare la loro conoscenza a un livello più intimo. Roberta si era detta più volte determinata a non lasciarsi andare a particolari effusioni finché non avesse ricevuto dall’uomo le conferme necessarie.

Evidentemente, nel corso dell’ultima puntata andata regolarmente in onda, qualcosa ha spinto la donna a cambiare idea.

Dopo la confessione, però, Maria De Filippi è intervenuta annunciando l’ingresso di una new entry che ha chiesto di unirsi a Uomini e Donne per incontrare Riccardo. L’uomo ha accettato di frequentarla, suscitando l’ira di Roberta che ha affermato di aver definitivamente chiuso il ‘capitolo Riccardo’.