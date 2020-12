Elisabetta Gregoraci è stata presa d'assalto dai paparazzi e ha raccontato la scena attraverso i social.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci è tornata a casa e ad attenderla sarebbe stata presenta una folta schiera di paparazzi. La showgirl ha raccontato l’episodio via social.

Elisabetta Gregoraci e i paparazzi

Dopo aver lasciato la casa del GF Vip ed aver riabbracciato suo figlio Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci ha ripreso la vita di sempre, peccato che ad attenderla fuori casa ci sarebbe stato un folto gruppo di paparazzi.

“Ma che vi trovo così davanti al cancello di casa?”, ha scritto la showgirl nelle sue stories via social immortalando la scena, e a per finire ha concluso: “Mi avete fatto spaventare! Siete molto carini, grazie”. Dunque le attenzioni riservate dai paparazzi non rappresenterebbero un problema per la showgirl, che questi giorni ha cercato di riacquistare un po’ della sua vita normale dopo la fine della sua esperienza nel reality show.

Una volta rientrata a casa la showgirl ha ricevuto una sorpresa da parte della sorella e di una cara amica, e ovviamente si è potuta godere l’agognato ricongiungimento con suo figlio, Nathan Falco. Il piccolo ha trascorso gli ultimi mesi col papà, Flavio Briatore, e a quanto rivelato dalla stessa Gregoraci sarebbe stato geloso del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli nella casa del GF Vip. Per quanto riguarda il suo ex marito la showgirl ha affermato che Briatore se la sarebbe presa per alcune cose che sono state dette su di lui al GF Vip, ma tra i due sarebbe tornata la pace e avrebbero già chiarito i loro recenti attriti.