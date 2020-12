Fedez e Chiara Ferragni, la foto col pancione: “Sesto mese”

Chiara Ferragni ha annunciato di essere entrata nel sesto mese di gravidanza con un simpatico scatto insieme al marito Fedez.

Fedez e Chiara Ferragni: la foto col pancione

Chiara Ferragni è incinta della sua seconda figlia e sui social non ha mancato di raccontare ai suoi fan dettagli di questa nuova gravidanza. Per annunciare di essere entrata nel sesto mese l’influencer si è concessa un simpatico scatto con suo marito Fedez che ha fatto il pieno di like. I fan non hanno mancato di notare che la foto sarebbe stata scattata dalla nonna del rapper, che si intravede nello specchio in fondo alla stanza in cui si trovavano i due.

La coppia è più felice che mai e a marzo i due potranno finalmente abbracciare la loro seconda bambina. I due hanno preferito non rivelare ancora quello che sarà il nome della sorellina del piccolo Leone.

Sembra che la piccola però nascerà in Italia a causa dell’emergenza Coronavirus, mentre il fratello maggiore era nato a Los Angeles, così da avere fin da subito la doppia cittadinanza. Per la coppia si tratta di un periodo roseo anche dal punto di vista lavorativo: di recente hanno ricevuto l’Ambrogino d’Oro per l’impegno da loro portato avanti nel pieno dell’emergenza Coronavirus. Fedez ha anche vinto la prima battaglia legale contro il Codacons, che lo aveva querelato proprio per la raccolta fondi.