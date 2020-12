Fedez ha stupito tutti con l'ennesimo gesto di generosità: il rapper ha donato 5 mila euro a 5 sconosciuti.

Dopo aver ricevuto l’Ambrogino d’Oro per l’impegno da lui svolto insieme alla moglie Chiara Ferragni durante l’emergenza Coronavirus, Fedez ha deciso di lanciarsi in un altro progetto benefico e ha donato 5 mila euro a 5 persone comuni incontrate per caso a Milano.

Fedez dona soldi a 5 sconosciuti

Un gesto di solidarietà fatto da Fedez ha conquistato i fan dei social. Attraverso il suo canale Twitch il rapper aveva messo in palio 5 mila euro e la sua community ha deciso che il denaro avrebbe dovuto essere devoluto a un rider, a un cameriere, a un volontario della croce rossa, a un senza tetto e a un artista di strada. Con la collaborazione del suo amico Panetty il marito di Chiara Ferragni ha quindi preso i 5 mila euro ed è partito alla volta di Milano, distribuendo il denaro (per il valore di 1000 euro a testa) ai 5 fortunati sconosciuti.

Fin dall’inizio della pandemia il rapper e sua moglie si sono prodigati in attività, appelli e campagne benefiche per le categorie meno abbienti e per il loro paese. La raccolta fondi servita ad ampliare il reparto di terapia intensiva del San Raffaele è valsa ai due il riconoscimento dell’Ambrogino d’Oro, e del resto già nei mesi scorsi i due avevano ricevuto premi e riconoscimenti per l’impegno da loro speso durante il pieno della pandemia.

Per la coppia si tratta di un periodo magico visto che molto presto i due potranno finalmente avere tra le braccia la loro seconda figlia, che dovrebbe nascere a marzo come il fratello maggiore, Leone.