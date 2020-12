Francesco Oppini ha svelato cosa chiederà a Tommaso Zorzi quando lascerà la casa del Grande Fratello Vip.

Nella casa del GF Vip Francesco Oppini ha stretto un profondo legame d’amicizia con Tommaso Zorzi che, dopo il suo addio al programma, ha rivelato di essere innamorato di lui. Il figlio di Alba Parietti ha svelato come si rapporterà all’amico una volta che anche lui avrà lasciato il reality show.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi

Dopo che Tommaso Zorzi ha confessato di essere innamorato di Francesco Oppini il figlio di Alba Parietti si è recato al GF Vip per un chiarimento con lui. I due hanno uno splendido rapporto d’amicizia e Oppini ha intenzione di cercare di portarlo avanti anche una volta che Tommaso lascerà la casa del Grande Fratello. Per questo motivo il cronista avrebbe avuto un’idea che vorrebbe sottoporre all’amico: “Quando Tommaso uscirà dalla casa gli proporrò di fare un tatuaggio insieme, una scritta.

Fare un reality come quello e convivere 80 giorni dentro una casa con la stessa persona non capita sempre. Si è creato un bel feeling e non è da tutti. Che scritta? Beh può essere di tutto, tipo ‘Opporzi’ o ‘Zorpini’”, ha svelato.

Per il momento sembra che, nonostante la confessione di Tommaso, i due siano riusciti a mantenere un rapporto pacifico. Oppini ha svelato che farà un passo indietro solo nel caso in cui Tommaso glielo chiederà e ha affermato che secondo lui sarebbe piuttosto comune innamorarsi di un proprio amico.

Anche la fidanzata di Francesco, Cristina Tomasini, sembra aver affrontato pacificamente la questione. “La gestirò da amico, perché io posso capirla questa cosa, non può accadere solo in una situazione omosessuale”, ha confessato il figlio di Alba Parietti.