Infastidito da un atteggiamento troppo solitario di Pierpaolo Pretelli, Cristiano Malgioglio si è inferocito contro il gieffino

Nella casa del Grande Fratello Vip 5, le dinamiche si fanno sempre più ricche di colpi di scena. Nel corso delle ultime ore, per esempio, alcuni comportamenti di Pierpaolo Pretelli hanno attirato le critiche di Cristiano Malgioglio: ma come mai? Il paroliere, da sempre apparso molto vicino all’ex Velino di Striscia la Notizia, sembra di fatto aver cambiato il proprio atteggiamento dopo avergli offerto sostegno in seguito alla delusione inflitta al giovane da Elisabetta Gregoraci.

Malgioglio contro Pierpaolo

In parecchi nella Casa hanno del resto notato un Pierpaolo diverso nelle ultime ore. Prima fra tutti Stefania Orlando, che ha sottolineato come il modello fino a poco tempo prima fosse carico, per poi apparire invece sempre più spento. Per esempio Pretelli ha preferito riposarsi piuttosto che dare una mano a Cristiano nel preparare la pizza, sostenendo di essere stanco. Nella discussione tra la Orlando e Andrea Zelletta è dunque intervenuto proprio Malgioglio, che si è mostrato molto duro nei confronti dell’ex tentatore.

Il cantautore ha difatti precisato: “Non sono qua per fare l’analista. Problemi loro”, riferendosi chiaramente all’ex Velino, già da lui nominato venerdì mandandolo così al televoto. Come reagirà Pierpaolo quando avrà modo di vedere queste immagini? In attesa di scoprirlo, il romano appare sempre più vicino a Giulia Salemi, soprattutto dopo l’abbandono del gioco dell’amica speciale Elisabetta Gregoraci.