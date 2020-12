Concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Giulia Salemi si sono rese protagoniste di un piccolo diverbio.

Concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Giulia Salemi si sono rese protagoniste di un piccolo diverbio, scaturito dopo un gioco chiesto dal GF agli inquilini della casa più spiata d’Italia. Ecco cosa è successo.

Dayane Mello e Giulia Salemi

Il Grande Fratello ha chiesto agli inquilini della casa più spiata d’Italia di eleggere la “persona più antipatica” della casa e Giulia Salemi ha fatto il nome di Dayane Mello. Una risposta che non è stata particolarmente gradita da parte della modella brasiliana, tanto da affermare di essere pronta a nominarla e fare nuove considerazioni in merito alla loro amicizia.

Giulia Salemi ha provato a spiegare alla modella brasiliana di aver detto il suo nome, senza pensare che si sarebbe offesa.

“Vado d’accordo con tutti, ho pensato di votare la persona con meno senso dello humour“, ha affermato l’influencer. Dayane Mello, però, non sembra credere alle parole della Salemi, tanto da affermare: “Smetti di girare la frittata, è un gioco ma la verità va detta… Il problema non è mio, io non sono mai stata antipatica! Tu non puoi giocare con le persone alle quali vuoi bene nella tua vita”. Non resta quindi che attendere le nomination della ventiseiesima puntata per scoprire se Dayane Mello nominerà davvero la Salemi.