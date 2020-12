Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini, avrebbe rinunciato a prendere parte al GF Vip perché la famiglia si sarebbe opposta.

Ginevra Lamborghini era senza dubbio uno dei nomi più attesi in questa quinta edizione del GF Vip, ma secondo indiscrezioni circolati in rete l’ereditiera sorella di Elettra Lamborghini avrebbe rinunciato a prendere parte al reality show per volere della famiglia.

Ginevra Lamborghini rinuncia al GF

La partecipazione di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip era stata annunciata e confermata dallo stesso conduttore Alfonso Signorini, eppure sembra che qualcosa negli accordi con l’ereditiera sarebbe andato storto e pertanto non entrerà nella casa più spiata d’Italia. Mentre gli altri nuovi concorrenti starebbero rispettando il periodo di quarantena prima del loro attesissimo ingresso, l’ereditiera si troverebbe invece in vacanza a Cortina D’Ampezzo.

Stando a indiscrezioni la famiglia di Ginevra si sarebbe opposta alla sua decisione di prendere parte al reality show, e per questo lei avrebbe rinunciato.

Come lei sembra che anche il nuotatore Alex Di Giorgio abbia rinunciato a prendere parte al programma, e infatti sarebbe stato sostituito in corsa da Giacomo Urtis (già guest star di questa edizione). In tanti sono curiosi di sapere se qualcuno prenderà il posto di Ginevra, visto che Alfonso Signorini aveva annunciato l’ingresso di ben 9 nuovi volti vip all’interno del programma.

La sorella di Elettra Lamborghini è nota anche per la presunta lite con la sua più famosa sorella, alle cui nozze non avrebbe presenziato. Ginevra svelerà qualche dettaglio in più attraverso i social? Al momento sulla questione tutto tace.