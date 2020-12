Al GF Vip Pierpaolo Pretelli si è lasciato andare ad uno sfogo che sicuramente non farà piacere ad Elisabetta Gregoraci.

Da quando Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli sembra esser stato colto da nuove energie, e non l’ha presa male come in molti avrebbero creduto.

Pierpaolo contro la Gregoraci: i motivi

Nella casa del Grande Fratello Vip, dopo l’addio di Elisabetta Gregoraci, l’ex velino Pierpaolo Pretelli si è sfogato contro la showgirl e contro coloro che si sarebbero aspettati da lui un maggior dispiacere nel vederla andar via: “Ieri mi sono sentito in colpa di essere felice.

Ragazzi ma stiamo scherzando? Oggi stavo malissimo perché ero felice? Non esiste, ma non esiste davvero. Questo per una persona che ha sempre messo davanti l’amicizia. Se mi voleva bene mi diceva ‘sono felice per te che stai bene’. Non che vuoi vedermi che sto a terra con l’umore basso e piango”, ha affermato Pretelli nella casa del reality show.

Prima dell’addio dell’ex moglie di Briatore dal programma i due si erano chiariti all’interno del Cucurio, ma in molti si sarebbero aspettati un comportamento diverso da Pierpaolo (e magari qualche lacrima in più) per l’addio della Gregoraci.

Fuor di dubbio che alla showgirl – che nel frattempo si è ricongiunta a suo figlio Nathan Falco – non faranno piacere le parole spese da Pierpaolo nei suoi confronti, e chissà se le commenterà nelle prossime dirette del programma. Tra i fan del GF Vip c’è anche chi ipotizza che presto potrebbe nascere qualcosa tra l’ex velino e Giulia Salemi ora che Elisabetta Gregoraci ha lasciato definitivamente lo show.