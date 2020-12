Stefania Orlando ha rivelato di essere infastidita da alcune domande inopportune che Samantha de Grenet le avrebbe rivolto.

Al Grande Fratello Vip Samantha de Grenet ha fatto una domanda “scomoda” all’amica conduttrice Stefania Orlando, che a quanto pare non ha preso bene la questione.

Samantha de Grenet e Stefania Orlando

Samantha de Grenet ha varcato la soglia della porta rossa in qualità di nuova concorrente, e all’interno della casa ha potuto rivedere la sua vecchia conoscenza, Stefania Orlando.

Parlando con la conduttrice però, la de Grenet si è lasciata sfuggire una domanda che Stefania Orlando non avrebbe gradito, a proposito del suo ex marito Andrea Roncato (con cui i rapporti non sarebbero terminati pacificamente). Alla domanda di Samantha de Grenet sui loro rapporti, la Orlando ha infatti chiuso il discorso affermando: “Non ne abbiamo più”. La De Grenet si è scusata per quanto chiesto ma la conduttrice si è poi sfogata con Andrea Zelletta, affermando di averla trovata inopportuna.

Samantha fa delle domande inopportune a Stefania sull’ex marito e la loro relazione#GFVIP pic.twitter.com/OZFaRQ87tS — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 13, 2020

Oggi Stefania Orlando è felicemente legata a Simone Gianlorenzi, che più volte ha preso le sue difese sui social durante la sua partecipazione al GF Vip. La conduttrice in passato ha parlato anche della fine del suo matrimonio con Andrea Roncato, con cui oggi non si sentirebbe più.

I due inizialmente, dopo la loro rottura, avevano mantenuto un buon rapporto. Oggi Roncato è felicemente legato a Nicole Moscariello.