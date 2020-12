Sonia Lorenzini ha raccontato, nel corso di una confidenza con Maria Teresa Ruta, i motivi della rottura con il suo ex fidanzato Federico Piccinato.

Le parole di Sonia Lorenzini

Entrata nella casa più spiata d’Italia nel corso della venticinquesima puntata del reality, Sonia Lorenzini è già riuscita a far parlare di sé.

Oltre a finire al centro dell’attenzione per via di qualche conto irrisolto con Tommaso Zorzi, a destare interesse sono state alcune sue dichiarazioni in merito alla rottura con il suo ex fidanzato Federico Piccinato.

Nel corso di una confidenza con Maria Teresa Ruta, infatti, l’influencer ha raccontato alcuni dettagli in merito alla rottura con Federico Piccinato, suo ex corteggiatore a Uomini e Donne con cui ha avuto una storia d’amore.

A proposito della fine della loro relazione, la Lorenzini, rispondendo lo scorso giugno ai fan su Instagram ha dichiarato: “Tengo per me tutto, perché per rispetto di un qualcosa che per me è stato unico credo che sia giusto così“.

Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, però, parlando con Maria Teresa Ruta ha svelato i veri motivi alla base della fine della loro storia: “C’erano tanti problemi di fondo.

Un “ti amo” che non è mai arrivato. No, non me l’ha mai detto. Per due anni e mezzo ho pensato che non fosse importante. Ho pensato che se non arrivano quelle due parole perché una persona fa fatica a dirlo per questioni personali non è un problema. Invece poi ho capito che era importante”.