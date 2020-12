Tommaso Zorzi ha svelato dei retroscena disgustosi su ciò che Patrizia De Blanck avrebbe fatto nella cucina del GF Vip.

Al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha fatto alcune confessioni sulla contessa Patrizia De Blanck – ex concorrente del GF Vip – che sicuramente non le faranno particolarmente piacere.

GF Vip: Zorzi e il retroscena

Sono ormai trascorse settimane da quando Patrizia De Blanck ha lasciato la casa del GF Vip e Tommaso Zorzi, attuale concorrente del reality show, si è lasciato andare ad alcune confessioni non proprio gentili sul comportamento della contessa.

Secondo l’influencer la De Blanck sarebbe stata solita toccare il cibo, nasconderlo e consumarlo all’insaputa degli altri concorrenti nel cuore della notte. “Prendevi il tonno, lo stracchino, ti giravi un secondo e la trovavi che infilava la sua forchetta prima nel tonno e poi nel formaggio e usava la stessa forchetta. Trovavi il tonno dentro lo stracchino, una roba… Oppure andava in frigo, apriva una la marmellata, ci ficcava il suo cucchiaio, lo metteva in bocca, lo rinfilava dentro e poi richiudeva tutto”, ha raccontato l’influencer.

Patrizia De Blanck replicherà a quanto affermato da Zorzi?

L’influencer non si sarebbe limitato a raccontare la “cucina degli orrori” della contessa, ma avrebbe anche rivelato di averla sorpresa una sera mentre mangiava un supplì, una fetta biscottata con maionese e del latte. Insomma, è fuor di dubbio che – vere o no – le parole dell’influencer potrebbero mandare su tutte le furie Patrizia De Blanck, che una volta uscita dal Grande Fratello Vip non ha mancato di scagliarsi contro Barbara D’Urso e contro Stefania Orlando.