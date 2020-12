Magliette personalizzate, i gadget di successo più efficaci

Le t-shirt personalizzate rientrano tra i gadget promozionali più ricercati e non hanno mai dovuto fare i conti con un periodo di disinteresse o di stallo.

Nel novero dei gadget aziendali che riscuotono più successo ci sono di sicuro le magliette personalizzate: prodotti sempre di moda che risultano apprezzati da tutti i destinatari. Le imprese che decidono di ricorrere alla personalizzazione delle t-shirt e che scelgono di distribuirle gratis sono ben consapevoli di optare per un simbolo che verrebbe portato e ostentato con orgoglio dai clienti. Le t-shirt personalizzate rientrano tra i gadget promozionali più ricercati, e non a caso non hanno mai dovuto fare i conti con un periodo di disinteresse o di stallo.

Perché scegliere le t-shirt

Le magliette in genere vengono utilizzate in una grande varietà di occasioni: per esempio quando ci si dedica a un lavoro manuale, ma anche come capo di abbigliamento intimo o per praticare esercizio fisico. Non solo: possono essere indumenti di stile e alla moda, ma si possono usare anche in casa, per rilassarsi e staccare la spina rispetto alle situazioni stressanti della vita di tutti i giorni. È in costante ascesa, non a caso, il numero di siti web che mettono in vendita online magliette personalizzate nei modi più diversi, con simboli, slogan o volti di serie tv, di film e di libri. Inoltre, una maglietta personalizzata può essere fonte di socializzazione: se si è fan di un certo artista o di un determinato personaggio storico immortalato su una t-shirt si ha già qualcosa in comune di cui parlare!

Le magliette con il logo aziendale

Le imprese che desiderano promuovere e farsi conoscere hanno l’opportunità di scegliere le t-shirt personalizzate con il logo dell’azienda avendo la certezza di un ritorno sull’investimento che si riveli sicuro con il passare del tempo. Un sacco di start-up, per esempio, decidono di avvalersi dei vantaggi offerti dalle magliette. Questi gadget, infatti, rappresentano un modo semplice e al tempo stesso pratico per ottenere visibilità: per di più a costi ridotti.

Le magliette personalizzate nelle start-up

Ecco, quindi, che le t-shirt possono essere distribuite e fatte indossare ai collaboratori e ai lavoratori, in modo che il marchio possa iniziare a essere esposto. Sempre più persone avranno la possibilità di vedere il logo. Ovviamente qualcuno se ne scorderà nel giro di breve tempo, ma molti altri tenderanno a ricordarsene. Inoltre, il marchio sarà associato a impressioni positive e riemergerà dalla memoria nel momento in cui ci si troverà ad avere a che fare con i servizi e i prodotti forniti dalla start-up.

Un investimento che dura nel tempo

Non bisogna dimenticare che le t-shirt personalizzate rappresentano una forma di pubblicità che potenzialmente non ha termine e che continua, nel corso del tempo, a funzionare. Anche se è terminata la campagna di comunicazione per la quale la t-shirt era stata realizzata, chi ha ottenuto in dono la maglietta potrà continuare a usarla per tutto il tempo che vorrà. Di conseguenza il brand potrà essere promosso ancora a lungo, senza che l’azienda sia costretta a compiere degli investimenti supplementari in pubblicità e promozione.

Le proposte di Gadget 365

Nel catalogo di Gadget365, azienda lombarda con sede a Gorla Minore, è possibile scoprire un vasto assortimento di magliette personalizzate con logo. Gadget365 vanta più di 10 anni di esperienza nel campo delle campagne di comunicazione attraverso l’oggetto, e ha già avuto modo di soddisfare le esigenze di oltre 15mila clienti. Gli esperti di questa azienda sono sempre a disposizione per garantire una comunicazione efficace e suggerire gli articoli più adatti. Tutti i prodotti promozionali sono sottoposti a verifiche e controlli, per dare alla clientela la certezza che rispettino tutti i requisiti previsti dalle norme in vigore in Italia e a livello internazionale.

La convenienza economica

La convenienza economica è un altro dei fattori che è necessario prendere in considerazione quando si pensa ai motivi per i quali è ù vantaggioso ricorrere alle t-shirt personalizzate con il marchio di un’impresa. Nella progettazione di una campagna di marketing, le valutazioni di carattere economico svolgono una funzione di primo piano: ebbene, le magliette hanno un costo ridotto e, al tempo stesso, mettono a disposizione un ampio ventaglio di opportunità dal punto di vista della customizzazione. Ma di vantaggi ce ne sono molti altri, perché si tratta di gadget che possono essere prodotti nel giro di breve tempo. Infine si può essere sicuri del fatto che il pubblico gradirà sempre e comunque le t-shirt.

La pianificazione della comunicazione

C’è bisogno di pazienza e attenzione per pianificare la comunicazione che dovrà essere stampata sulle t-shirt; tuttavia è sufficiente ricorrere a un team creativo esperto per essere sicuri di realizzare un investimento di successo. Per altro, le magliette personalizzate sono una voce di spesa che può essere detratta dalla dichiarazione dei redditi: un ulteriore motivo per non lasciarsi scappare questa opportunità. Esse, infatti, vengono annoverate tra le spese di rappresentanza, il che vuol dire che viene garantita la detrazione al 100% fino a un massimo di spesa di 50mila euro. Vuol dire, in poche parole, che le aziende hanno la possibilità di fare pubblicità senza andare a compromettere il proprio profitto con costi elevati.

La riconoscibilità

Le magliette meritano di essere considerate un gadget utile per la riconoscibilità. Per esempio, due ragazzi che hanno la t-shirt di una stessa manifestazione si riconoscono l’un l’altro perché sanno di aver vissuto la stessa esperienza, prendendo parte allo stesso evento. Ma un discorso simile può essere esteso anche alle maglie delle squadre di calcio, spesso veicolo e fonte di nuove interazioni sociali. Ebbene, le imprese devono essere capaci di sfruttare tali logiche a proprio vantaggio, ricordando che tutte le volte che qualcuno ha addosso una t-shirt personalizzata sta promuovendo, in maniera indiretta, il logo e l’azienda. Tutto questo in ambito pubblicitario ha un nome: nel gergo del settore, infatti, si parla di walking advertising, vale a dire di una pubblicità che cammina. Che si tratti di una t-shirt con scollo tondo o a V, di un prodotto con vestibilità comfy o slim fit, ci sono tante soluzioni che meritano di essere prese in considerazione per catturare l’attenzione delle persone.