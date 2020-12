A 84 anni è scomparso Gianfranco Giannini, reso celebre dallo spot in cui Tonino Guerra diceva che "l'ottimismo è il profumo della vita".

Gianfranco Giannini, celebre per lo spot di una celebre catena di negozi di elettronica, è scomparso a 84 anni. Amico del poeta Tonino Guerra l’uomo è scomparso a Pennabili, nell’entroterra riminese.

Gianfranco Giannini è morto

Il 2020 si è portato via anche Gianfranco Giannini, amico del poeta Tonino Guerra celebre per lo spot in cui gli veniva detto “Gianni, l’ottimismo è il profumo della vita”.

Fu proprio Tonino Guerra alla fine degli anni ’80 a convincerlo a trasferirsi a Pennabili, paese dell’entroterra riminese a cui negli ultimi 20 anni aveva dedicato anima e cuore. A ricordarlo è stato anche l’ex sindaco di Pennabili, Lorenzo Valenti, che attraverso i social ha detto: “A Gianni dobbiamo tanta riconoscenza perché ha fatto conoscere Pennabilli in Italia e nel mondo, con la mostra d’antiquariato. Gli dobbiamo la fortuna di aver avuto tra noi Tonino, e la difesa e la valorizzazione di tanti beni storici e culturali che senza Gianni sarebbero andati dispersi”.

Gianfranco Giannini – meglio noto come Gianni – è scomparso a 84 anni. Negli anni ’70 aveva fondato la mostra internazionale dell’antiquariato a Pennabili, dove tantissimi artisti avevano avuto modo di esporre e di essere accolti. In tanti tra i cittadini di Pennabili si sono riversati sui social dedicando messaggi e pensieri d’affetto per Gianni, reso famoso in tutta Italia per lo spot a cui prese parte Tonino Guerra a metà negli anni 2000 (e diventato una sorta di vero e proprio tormentone).