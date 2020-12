Nel corso della finale dedicata alla nuove proposte, Amadeus ha rivelato che i Big in gara a Sanremo 2021 saranno 26, due in più dello scorso anno

L’annuncio di Amadeus è arrivato nel corso della presentazione della finale di Sanremo Giovani, in onda il prossimo giovedì 17 dicembre su Rai Uno dal Teatro del Casinò della cittadina ligure. I Big in gara per l’edizione 2021 saranno dunque 26, ossia due in più rispetto all’anno scorso.

L’aumento dei cantanti, come spiegato dallo stesso conduttore e direttore artistico, si è reso necessario in seguito all’enorme proposta ricevuta.

“Ho ascoltato quasi trecento brani che mi sono stati inviati. Rispetto ai venti previsti ce n’erano altrettanti meritevoli. Ho avuto l’imbarazzo della scelta”, ha precisato ancora Amadeus. Il presentatore ha anche parlato della presenza femminile al Festival della canzone italiana, in merito alla quale lo scorso anno era sorta una polemica.

Ama ha di fatto chiarito che sul palco dell’Ariston tra qualche mese saliranno infatti dieci donne.

Sanremo 2021: le novità

Il padrone di casa de “I soliti ignoti” ha inoltre confermato il Teatro Ariston come sede di Sanremo 2021, chiaramente in accodo con i vertici aziendali di casa Rai. Tutto avverrà ovviamente in ottemperanza delle norme di sicurezza richieste al momento per arginare la diffusione del Covid-19, come sottolineato dal direttore di Rai1.

Stefano Coletta ha inoltre puntualizzato che in sala sarà presente il pubblico, seppur normato: “Stiamo lavorando affinché Sanremo non sia il Festival del Covid, ma della normalità e della rinascita”. Tutto sarà ad ogni modo più chiaro con l’avvicinarsi della scadenza, nell’attesa di scoprire quali saranno i Big in gara per l’edizione in preparazione.