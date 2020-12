Barbara D’Urso offesa da un hater: interviene la sorella

Daniela D'Urso, sorella di Barbara D'Urso, ha preso le difese della conduttrice tuonando contro un hater.

La sorella di Barbara D’Urso, Daniela D’Urso, è intervenuta tra i commenti a un post della conduttrice replicando alle offese velenose di un hater contro di lei.

Barbara D’Urso e l’hater: la replica

In più di un’occasione Daniela D’Urso ha preso le difese di sua sorella Barbara D’Urso, spesso insultata dagli haters tra i commenti al suo profilo social.

Questa volta uno dei detrattori della conduttrice ha scritto: “Sempre delle pose cretine come te, ma copriti che non hai più 20 anni”. Daniela D’Urso ha deciso di replicare in prima persona, prendendo le difese della sua famosa sorella: “Una donna che insulta ripetutamente un’altra, ha dei seri problemi”, ha tuonato via social.

Le due sorelle sono da sempre molto legate, e non è la prima volta che Daniela interviene pubblicamente per difendere la famosa conduttrice dalle offese a lei indirizzate dai detrattori via social. Le due hanno anche un’altra sorella, Eleonora, che le ha da poco rese zie della piccola Sofia. Mentre Eleonora lavora come attrice, Daniela lavora nel mondo della tv come consulente e produttrice televisiva. Barbara D’Urso ha anche altri tre fratelli: Fabiana, sceneggiatrice, Alessandro (che lavora nel mondo della fotografia), e Riccardo (anche lui impegnato nel mondo della tv).

Barbara D’Urso è molto legata ai suoi fratelli, ma sui social ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sul suo rapporto con loro (cosa del resto che ha sempre fatto anche in merito ai suoi due figli, Giammauro ed Emanuele).