Chiara Ferragni con la borsa extralusso: il prezzo è da capogiro

Durante un pomeriggio di shopping Chiara Ferragni ha sfoggiato una borsa il cui valore è a dir poco da capogiro.

Chiara Ferragni ha una collezione di borse che farebbe invidia a chiunque e stavolta, per fare shopping con sua sorella Valentina, l’influencer ha sfoggiato un modello in edizione limitata dal costo da capogiro.

Chiara Ferragni: la borsa extralusso

Non è certo segreta la passione di Chiara Ferragni per le borse d’alta moda: sui social lei stessa ha mostrato più volte ai fan la sua intera collezione.

Di recente però, durante un pomeriggio di shopping con la sorella Valentina, l’influencer ha mostrato sui social la sua Birkin in edizione limitata il cui valore sarebbe di ben 136 mila euro. Si tratta di un modello in pelle di coccodrillo con chiusura tempestata di diamanti, e in passato è già stato sfoggiato da Jennifer Lopez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Sui social i fan hanno definito la borsa “un vero e proprio schiaffo alla miseria”, ma del resto si tratta solo di uno dei pezzi più costosi della lussuosa collezione di Chiara Ferragni. L’influencer sta attraversando un periodo davvero speciale: molto presto lei e Fedez potranno finalmente conoscere la loro seconda figlia, di cui finora i due hanno preferito non rivelare il nome. La piccola nascerà a marzo, a poche settimane di distanza dal fratello maggiore Leone Lucia Ferragni.

L’influencer e suo marito non perdono occasione per aggiornare i fan sugli sviluppi della gravidanza ma per il momento hanno preferito mantenere maggiore discrezione rispetto alla nascita del primo figlio (nato nel 2018).