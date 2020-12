Dopo il brillante percorso al Grande Fratello Vip, per Francesco Oppini si apre una nuova avventura televisiva a Tiki Taka

Come si suol dire, si chiude una porta e si apre un portone. Proprio così pare stia per accadere a Francesco Oppini, che potrebbe presto avere l’occasione di iniziare una nuova avventura televisiva. Come fanno sapere alcuni siti di gossip e attualità, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, appena uscito volontariamente dalla Casa, pare sia già stato reclutato da Piero Chiambretti.

Dovrebbe dunque entrare a far parte nel cast fisso di Tiki Taka, noto programma calcistico in seconda serata su Italia 1.

Francesco Oppini a Tiki Taka

Ormai è risaputo che il figlio di Alba Parietti sia un grande appassionato del mondo del pallone. Pertanto sarà uno dei nuovi opinionisti dello show, rivestendo peraltro un ruolo non del tutto nuovo per lui. Già in passato Francesco Oppini ha infatti commentato le gesta della Juve, sua squadra del cuore, a Diretta Stadio su 7Gold.

Ricordiamo che il 38enne milanese ha deciso di abbandonare il reality di Alfonso Signorini dopo l’annuncio di Mediaset relativo all’allungamento del programma fino al prossimo 8 febbraio 2021. L’ex gieffino voleva di fatto rivedere i suoi famigliari nonché la fidanzata Cristina, con la quale spera di costruire presto una famiglia. La sua uscita, ad ogni modo, ha provocato diversi scompensi nella magione di Cinecittà, soprattutto per Tommaso Zorzi.

Il popolare influencer si è infatti offeso per la sua decisione improvvisa, per poi dichiarare apertamente a Cristiano Malgioglio di essersi innamorati del suo amico. Il loro speciale rapporto continua tuttavia a far sognare molti spettatori, che sperano magari in un ripensamento di Francesco…