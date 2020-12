Stefania Orlando ha attaccato Maria Teresa Ruta per una frase pronunciata nell'ultima puntata.

Scintille nella casa del Grande Fratello Vip tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta all’indomani della puntata. Le due coinquiline hanno avuto una lite furibonda proprio a causa di un episodio avvenuto nel corso della diretta. È stato infatti mostrata una clip in cui la showgirl si confidava con Dayane Mello e Adua Del Vesco sull’allontanamento nei suoi confronti della cantautrice.

Un tema che secondo quest’ultima sarebbe dovuto essere chiuso.

La lite tra Orlando e Ruta

Non è stato un risveglio sereno per Stefania Orlando. Se al termine della puntata aveva sorvolato su ciò che non le era andato giù, la conduttrice, questa mattina, complici anche gli attacchi di Tommaso Zorzi per la nomination, ha invece perso la pazienza nei confronti di Maria Teresa Ruta. “Vieni da me e parli, avevamo chiarito.

Ognuno di noi ha una nostra sensibilità io vedo ieri che tu ti sfoghi con le tue ancelle di cose che avevamo già chiarito, vi siete messi tutti e due contro di me. Passare da stron*a e da insensibile non mi va, io ti ho sempre portato così, come ho sempre portato così lui“, ha urlato.

Così ha sbottato nei confronti dell’influencer e della showgirl: “Vi siete messi contro di me, va benissimo.

Ma non mi rompete i coglio*i con le caz*ate. Non puoi parlare, a me la caz*ata me l’hai detta“. E non è servito a nulla il tentativo di Maria Teresa Ruta di giustificarsi. “Non girare la frittata, mi sono rotta il c**zo. Prenditi la responsabilità di quello che dici. Prima dici una cosa e in puntata un’altra. Brava Maria Teresa“, ha proseguito.

Tommaso Zorzi ha dunque preso le difese di Maria Teresa Ruta ed ha sedato la lite.

Gli animi, tuttavia, non sembrano essersi rasserenati.