Nel corso della ventiseiesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si è assistito al confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Per l’occasione è intervenuto anche Cristiano Malgioglio che nel corso della settimana si è lasciato andare ad alcune affermazioni sull’ex moglie di Flavio Briatore che non sono passate inosservate.

Ecco cosa è successo.

Cristiano Malgioglio e Elisabetta Gregoraci

Alfonso Signorini ha dato il via alla ventiseiesime puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip partendo dal confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. La nota showgirl ha esordito dicendo: “È l’ultima volta che vengo qua, poi ti lascio vivere il tuo percorso“, con Pretelli che ha spiegato: “Non è che sono rinato (…) Anzi, sono stato giù in questi giorni”.

Poco dopo, interpellato dal conduttore, è intervenuto Cristiano Malgioglio per chiarire con la Gregoraci per via della sua affermazione sui soldi.

“Era una battuta! Tu mi conosci, quella era una battuta ironica!”, ha affermato Malgioglio. Elisabetta Gregoraci ha immediatamente ripreso la parola, con Malgioglio che ha sbottato: “Mi devi lasciare parlare“. Per poi aggiungere: “Questo è un innamoramento che non capisco”, con Pupo che ha affermato: “Cristiano sei geloso!”. Alla fine, comunque, i due si sono chiariti, con la discussione che si è sciolta in una risata.

