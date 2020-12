GF Vip, le parole di Oppini sulla lettera scritta da Malgioglio

Nel corso della ventiseiesima puntata del GF Vip, Signorini è tornato a parlare del rapporto tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi

Nel corso della ventiseiesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è tornato a parlare del rapporto tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, soffermandosi sulla lettera scritta da Cristiano Malgioglio. Ecco cosa è successo.

Francesco Oppini e Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio ha scritto una lettera aperta per Francesco Oppini, con il figlio di Alba Parietti che ha espresso il proprio parere in merito nel corso della ventiseiesima puntata del reality. In particolare Oppini ha sottolineato come, pur apprezzando le intenzioni dell’artista, trovi giusto che Tommaso Zorzi possa esprimere liberamente ciò che prova.

Nella clip mostrata in diretta, infatti, si è visto un momento in cui Tommaso Zorzi, vedendo un aero mandato per lui e Francesco, ha esclamato: “Non devo parlare di lui, altrimenti Malgy mi lincia“.

Signorini, quindi, ha chiesto il motivo di questo timore proprio a Cristiano Malgioglio, con l’artista che ha dichiarato: “Non è affatto vero, io sono molto felice che Francesco e Tommaso diventino molto amici. Ho scritto questa lettera come se io fossi Tommaso, io so parlare solo d’amore. Purtroppo ci sono situazioni troppo delicate e particolari, perché la nostra vita è difficile, però loro sono molto più fortunati in amore. Ho conosciuto Francesco qua dentro per pochissimi giorni e credo che sia un ragazzo da un cuore meraviglioso, mi sarei aspettato un grazie”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TOMMY & FRA 📌❤️ (@itacchiditommyzorzi)



Interpellato dal conduttore, quindi, Oppini ha affermato: “La tua lettera l’ho apprezzata ma l’ho vista come una cosa più per te che scritta per Tommaso. Io sento una grande stima per te, posso dirti che per me, se Tommaso vuole esprimere un pensiero, un sentimento per un aereo, deve sentirsi libero di farlo, perché in famiglia, in amicizia, in amore è giusto esprimere e buttare fuori.

L’amicizia e l’affetto che io provo per Tommaso sono quelli che proverei per i miei migliori amici. Le amicizie vanno coltivate come gli amori”.