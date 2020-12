Un particolare comportamento di Giacomo Urtis verso Tommaso Zorzi al Gf Vip ha sconvolto il web: ecco di cosa si tratta

Entrato in seconda battuta nella Casa più spiata d’Italia, il noto chirurgo dei Vip Giacomo Urtis nelle ultime ore ha letteralmente smosso le acque e gli animi dei tanti fan del programma. Pare infatti che il medico si sia infilato nel letto insieme a Tommaso Zorzi mentre quest’ultimo dormiva, scatenando una vera e propria rivolta sul web.

Il web contro Giacomo Urtis

In precedenza Tommy aveva sempre dichiarato di voler dormire da solo e per questo motivo si era anche allontanato da Maria Teresa Ruta. Una volta addormentatosi, tuttavia, Giacomo Urtis non si è lasciato scappare l’occasione ed è entrato nel letto accanto al popolare influecer milanese.

Ecco così che sui social hanno preso immediatamente a circolare molte polemiche e accuse contro il famoso chirurgo di origini venezuelane.

In tanti avevano addirittura ipotizzato che Tommaso potesse arrivare a nominarlo per questo suo comportamento, cosa poi non avvenuta a scapito di Stefania Orlando. Ricordiamo peraltro che, già qualche giorno fa, Urtis aveva confidato di provare un certo interesse per Zorzi. Lui invece al momento sembra non avere nessun particolare interesse verso il dottore. Nel cuore dell’ex volto di Riccanza pare infatti esserci ancora solo e soltanto Francesco Oppini, che uscito spontaneamente dal Grande Fratello Vip, è ora in procinto di entrare nel cast di Tiki Taka.