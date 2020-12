Andrea Zelletta si è confidato con i suoi compagni del Gf Vip parlando dei problemi economici che ha dovuto affrontare per non pesare sulla famiglia

Nelle scorse ore Andrea Zelletta si è confessato nella Casa del Gf Vip 5 parlando di un particolare momento del suo passato, non troppo lontano. I tre lunghi mesi trascorsi nella magione di Cinecittà stanno tirando fuori molti retroscena dei nostri Vipponi, proprio com’è successo all’ex tronista di Uomini e Donne.

Oltre ai momenti di leggerezza ci sono infatti situazioni anche molto serie e toccanti. Per esempio quella di Zelletta, per l’appunto, che si è sfogato con gli altri inquilini in merito ai sui suoi gravi problemi economici.

Andrea Zelletta: il doloroso sfogo

L’ex volto del dating show mariano si è dunque aperto dichiarando di essere andato via da casa sua molto giovane. Da subito ha iniziato a lavorare in discoteca per potersi mantenere.

Poi, aggiungendo man mano ulteriori particolari della sua vita privata, Andrea Zelletta ha rivelato che in quel periodo faceva anche altri lavori, avendo pur sempre uno stipendio molto esiguo. Il fidanzato di Natalia Paragoni ha così detto che guadagnava circa 500 euro netti a serata, ma non tutte le sere.

Per lui ogni mese c’era poi l’affitto da pagare, che corrispondeva a 500 euro, peraltro chiedendo spesso soldi in prestito alla proprietaria di casa per fare la spesa.

Il ragazzo non voleva infatti domandare aiuto ai suoi genitori, perché è sempre stato abituato all’indipendenza sin da giovane. Le dichiarazioni del gieffino hanno toccato i suoi compagni di avventura, così come l’affezionato pubblico che segue il programma di Alfonso Signorini con estrema passione.