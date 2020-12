Luca Capuano ha scritto un commovente post sui social dove ha annunciato di aver subito un tragico e inaspettato lutto.

Luca Capuano: il lutto

Un tragico lutto ha colpito l’attore Luca Capuano, che nelle ultime ore ha perso la sua adorata nonna.

In un suo post su Instagram Capuano ha scritto una commovente lettera dedicata alla donna, a cui era estremamente legato fin da quando era bambino: “Cara nonna, Sei volata via in una giornata di sole, a modo tuo, silenziosa e discreta. Alla fine di un cammino insieme ci si lascia sempre con la stessa amarezza…perché adesso, potevamo trascorrere più tempo insieme? Ma la tua vita è stata intensa, te la sei goduta, una via lunga e densa di amore”, ha scritto l’attore.

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno commentato il suo post con messaggi di cordoglio e di supporto in questo momento così delicato per l’attore. Capuano è originario di Napoli, e dal 2012 è sposato con la collega attrice Carlotta Lo Greco, madre dei suoi due figli.

La coppia ha superato insieme una prova molto difficile: la moglie dell’attore ha infatti vinto la sua battaglia contro il cancro. “Ha attraversato mesi di fatica e di dolore. Ha affrontato una chemioterapia devastante e poi la radioterapia. Ha perso i capelli e ha visto il suo corpo modificarsi. È stata travolta da una fatica che la teneva interi giorni a letto”, aveva dichiarato l’attore in seguito alla guarigione di sua moglie.