Selvaggia Lucarelli si è pesantemente scagliata a mezzo social contro Alessia Marcuzzi dopo che quest'ultima ha preso di difese di Nunzia De Girolamo

Selvaggia Lucarelli ha ferocemente commentato Alessia Marcuzzi, attuale conduttrice de Le Iene su Italia Uno. Le polemiche parole della giornalista sono arrivate a mezzo social e precisamente su Instagram, dove la stessa presentatrice romana si era pronunciata qualche giorno a favore di Nunzia De Girolamo.

Bagarre tra Lucarelli e Marcuzzi

L’ex deputata di Forza Italia era stata ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, dove aveva lamentato la poca attenzione dei giornali alla notizia della sua assoluzione. La donne era stata infatti indagata per alcune consulenze concernenti l’Asl di Benevento. Ora, dopo un lungo iter processuale, ha dunque ricevuto il proscioglimento da ogni accusa. Proprio su tale fatto la Marcuzzi ha espresso il proprio favore, postando tra le sue Stories un contenuto che non è però piaciuto alla Lucarelli.

La focosa giudice di Ballando con le Stelle ha infatti sostanzialmente parlato della “conduttrice del programma più forcaiolo del mondo” come colei che, paradossalmente, ha condiviso le “accuse ai giornali forcaioli”. Alla forte stilettata per il momento Alessia Marcuzzi non ha ancora replicato, preferendo come al solito rimanere lontana dalle faide che si innescano sui social. Al contrario, Selvaggia Lucarelli non lesina mai in critiche e accuse, laddove lo ritenga necessario.

Tra le persone da lei maggiormente prese di mira ci sono per esempio Fabrizio Corona e Barbara D’Urso. Sulla Carmelita nazionale ha sostenuto più volte come secondo lei faccia una televisione diseducativa e senza contenuti etici, senza risparmiare frecciatine al veleno.