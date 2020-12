Miss Italia 2020, la vincitrice è Martina Sambucini

È Martina Sambucini la vincitrice dell'edizione 2020 di Miss Italia.

Già Miss Roma 2020, è Martina Sambucini la vincitrice dell’edizione 2020 di Miss Italia. Occhi verdi e capelli castani, è altra 1.78 cm e ha 19 anni.

Martina Sambucini ha vinto Miss Italia 2020 in un’edizione speciale condotta da Alessandro Greco e Margherita Praticò, senza pubblico e per la prima volta senza televoto per via delle restrizioni a causa del coronavirus.

“Sono molto emozionata. Stento a crederci. Penso anche alla mia famiglia che mi cercava al telefono. Spero di non deludervi“, ha dichiarato a caldo la neo reginetta di bellezza. Neo diplomata al liceo linguistico, vorrebbe “finire gli studi con la specializzazione in psicologia della comunicazione e del marketing” come spiegato nel corso della sua presentazione alla giuria presieduta da Paolo Conticini e che comprendeva la criminologa investigativa Roberta Bruzzone, il modello Akash Kumar, la fotografa Tiziana Luxardo, Raoul D’Alessio, medico e studioso di riabilitazione estetica, la psicoterapeuta Maddalena Cialdella e Manila Nazzaro, Miss Italia nel 1999.

“Sono sempre stata circondata da persone che mi hanno motivata a iscrivermi, ma prima di quest’anno non ho mai avuto il coraggio di provarci. Ho deciso di mettermi in gioco affrontando i miei limiti e la mia timidezza, cosa che rifarei altre mille volte perché è un’esperienza che mi ha fatto vivere emozioni nuove e conoscere persone meravigliose in un ambiente super positivo e familiare”, ha affermato Martina Sambucini in merito alla sua partecipazione al concorso.