Sonia Lorenzini copia i look della Ferragni: è polemica

Al Grande Fratello Vip Sonia Lorenzini ha sfoggiato due abiti già precedente indossati da Chiara Ferragni: sui social è bufera.

Sonia Lorenzini: i look della Ferragni

Gli utenti sui social non hanno apprezzato il fatto che al GF Vip Sonia Lorenzini, new entry di questa edizione, abbia sfoggiato per due volte degli abiti già noti per esser stati indossati dall’influencer più famosa d’Italia, Chiara Ferragni.

Il primo è stato un abito di The Attico che l’influencer aveva indossato nel 2018 e che la Lorenzini ha sfoggiato la sera del suo ingresso al reality show. Il secondo invece, indossato dalla Lorenzini poche sere dopo, è stato un abito di Pierre Balmain color corda. Sui social molti utenti si sono scagliati contro la gieffina accusandola di aver copiato i look di Chiara Ferragni.

Non è la prima volta che un personaggio famoso viene accusato dal pubblico social di aver “copiato” la famosa influencer.

Un episodio simile aveva travolto anche Alessia Marcuzzi, inconsapevole di aver fatto un tatuaggio molto simile a quello di Chiara Ferragni. In quell’occasione era stata la stessa influencer a mettere a tacere le polemiche complimentandosi con la conduttrice, e dimostrando così di non dare peso alla questione. Sonia Lorenzini riuscirà a farsi benvolere dal pubblico del reality show sfoggiando abiti che non siano già stati resi famosi da Chiara Ferragni?