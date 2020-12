Stefania Orlando ha lanciato una frecciatina contro Samantha de Grenet, colpevole di averle tolto l'immunità in nomination al GF Vip.

La diretta del 14 dicembre al Grande Fratello Vip non è stata semplice per Stefania Orlando, che dopo aver scoperto di esser stata nominata da Tommaso Zorzi ha avuto un alterco con Samantha de Grenet.

Stefania Orlando contro Samantha: lo sfogo

A quanto pare non ci sarebbe simpatia tra Stefania Orlando e Samantha de Grenet: dopo che la moglie di Simone Gianlorenzi ha accusato la collega di esser stata indiscreta chiedendole del suo ex marito, le due si sono lanciate qualche frecciatina infuocata dopo la diretta del 14 dicembre. In particolare Stefania non avrebbe gradito il fatto che Samantha le abbia tolto l’immunità alla nomination affermando di voler “lasciare spazio ai giovani”: “Tu hai detto ‘Voglio dare spazio ai giovani, quindi tolgo Stefania perché è più grande’.

Mi viene da pensare, detto da una donna mia coetanea, te che ci sei venuta a fare al Grande Fratello se vogliamo dare spazio ai giovani?. La motivazione mi sembra curiosa, posso dirlo?. Io non ti avevo detto niente, se tu adesso che hai ritirato fuori la questione”, ha dichiarato la conduttrice, già tesa per il fatto che l’amico Tommaso Zorzi l’avesse mandata in nomination. Come andranno a finire le cose tra le due?