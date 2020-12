Dopo l'incidente di Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle, anche sua mamma Irma ha avuto un brutto infortunio: ecco di cosa si tratta

Elisa Isoardi ama tenersi sempre in contatto con i suoi follower, mantenendo un profilo Instagram ricco di foto e racconti della sua vita privata. Anche di recente l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha postato una dolce immagine insieme alla sua adorata mamma, raccontando però ai suoi sostenitori anche del brutto infortunio occorso proprio alla signora Irma.

Non sappiamo di cosa si tratti del dettaglio, ma l’esito della visita parrebbe non propriamente positivo.

Elisa Isoardi, infortunio della mamma

Era da tanto che Elisa Isoardi non vedeva la sua mamma, come da lei stessa confessato in una recente intervista a Francesca Fialdini dopo Ballando con le Stelle.

A causa dell’emergenza sanitaria e delle sue conseguenze, la signora Irma aveva infatti preferito stare insieme all’anziana madre. Ad ogni modo, nelle ultime ore, la solare conduttrice ha potuto riabbracciala. Molto probabilmente, dunque, le due donne passeranno insieme le vacanze di Natale, nonostante l’incidente che ha visto suo malgrado protagonista la signora Irma.

Elisa ha di fatto spiegato che dopo la costola rottasi nel tango del programma di Rai Uno, anche sua mamma si è rotta la base del quinto.

Si tratta quindi di un incidente non da poco, soprattutto in prossimità delle feste natalizie. Ad ogni modo, la showgirl non ha perso la forza e la determinazione che da sempre la contraddistinguono, precisando che sarà l’occasione per stare ancor più vicino alla donna.