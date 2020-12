Elisabetta Gregoraci dopo la sua avventura al Gf Vip: “Dovrò andare ad Uomini e Donne per trovare un uomo”.

Non si può negare che una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata Elisabetta Gregoraci. La conduttrice televisiva ed ex moglie di Flavio Briatore, infatti, ha fatto molto parlare di se per il rapporto abbastanza ambiguo avuto con Pierpaolo Pretelli.

Intervistata da Chi Magazine, ha parlato a ruota libera, togliendosi anche alcuni sassolini dalle scarpe. Elisabetta ha voluto fare sapere i motivi che l’hanno spinta a mettersi in gioco è a partecipare al reality di Canale 5. Voleva fare conoscere la vera Eli, il suo carattere, la sua anima e il suo temperamento. È pienamente soddisfatta di questo, tanto da aver già vinto perché è ha mostrato un lato inedito al pubblico, quello battagliero di donna autonoma e forte caratterialmente.

Ovviamente, si è parlato del rapporto con Pierpaolo. Elisabetta, a tal riguardo, si dichiara felicemente single. Anzi, ha anche ironizzato sul suo stato sentimentale, chiedendo aiuto a Maria De Filippi. “Sarà ancora più difficile trovare un uomo, dovrò andare a Uomini e Donne”.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta è poi tornata sullo scontro che ha avuto, nel corso di una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip, con Pierpaolo Petrelli. Il rapporto tra o due, dopo che per settimane in molti avevano sperato in una storia d’amore, sembra essersi freddato e diventato una semplice amicizia.

“Mi è dispiaciuto il confronto che abbiamo avuto in trasmissione. Io non ho mai voluto che soffrisse per me e non lo vorrei tuttora. Sta facendo un bellissimo percorso e gli auguro di continuare così e di arrivare fino alla fine. Il bacio in acqua con Pierpaolo? Ho dovuto fare cose che facevano parte del gioco. Altrimenti non avrei fatto il Gf Vip”.