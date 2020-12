Eros Ramazzotti torna a vivere con Marica: ritorno di fiamma in vista?

Eros Ramazzotti e la sua ex moglie, Marica Pellegrinelli, sarebbero tornati a vivere sotto lo stesso tetto.

Secondo i rumor in circolazione Eros Ramazzotti sarebbe tornato a vivere insieme all’ex moglie Marica Pellegrinelli, madre dei suoi due figli più piccoli, Gabrio Tullio e Raffaella Maria.

Eros Ramazzotti e Marica vivono insieme

Stando a indiscrezioni diventate sempre più insistenti, Eros Ramazzotti sarebbe tornato a vivere con l’ex moglie, Marica Pellegrinelli, ma i due vivrebbero da “separati” in casa.

La coppia si era separata ufficialmente nel 2019, e per circa un anno la modella è stata legata all’imprenditore Charley Vezza (con cui l’amore è recentemente naufragato). Sui social c’è già chi ipotizza un possibile ritorno di fiamma tra lei e il cantante, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme. I due hanno due figli piccoli, ed è possibile che abbiano deciso di tornare a convivere per trascorrere più tempo insieme a loro. Nonostante il grande clamore generato dalla loro rottura, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno affermato di essersi lasciati pacificamente. Al cantante sono state attribuite innumerevoli liaison dopo la separazione dalla modella, ma lui le ha sempre smentite tutte affermando che la sua unica priorità fossero i figli.

Dopo la rottura il cantante aveva affermato di aver superato la rottura e aveva ironizzato sulla questione affermando: “Quando ci siamo lasciati, il rapporto basato sul rispetto, quello che mi hanno insegnato i miei genitori e che io con tutte le mie forze voglio trasmettere ai miei figli, non verrà mai intaccato. Potrei dire ‘Sono cose della vita’… bella canzone. Sapete per caso di chi è?”