Giovanni Masiero e Francesco Rocco allargano la famiglia: la coppia ha annunciato di aspettare il secondo figlio.

I due ex volti del Grande Fratello, Francesca Rocco e Giovanni Masiero, aspettano il loro secondo figlio. La coppia ha dato il tenero annuncio via social.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero: l’annuncio

Dopo la nascita della piccola Ginevra, Francesca Rocco e Giovanni Masiero allargheranno ulteriormente la famiglia: l’ex coppia del Grande Fratello ha annunciato via social di essere in attesa di un secondo bebè.

La gravidanza è stata svelata dai due al quinto mese, e a tal proposito Francesca Rocco ha scritto: “Cinque mesi…e un dolce segreto. Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua! È con immensa gioia che vogliamo urlare al mondo che diventeremo genitori per la seconda volta! In questo anno così strano, così pieno di preoccupazioni e pensieri per il futuro, la nostra unica certezza è che in serbo per te, piccola creatura, avremo un sacco di amore da donarti!”

Giovanni Masiero si è unito all’emozionante annuncio condividendo una foto di un’ecografia, tenuta in mano dalla sua prima figlia. In tanti sui social hanno fatto gli auguri alla coppia per la splendida novità. In passato la coppia ha vissuto un momento di crisi dopo la nascita di Ginevra, ma oggi sembra che i due siano più uniti che mai. Il piccolo (o la piccola) in arrivo, dovrebbe nascere durante i primi mesi della primavera 2021.