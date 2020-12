Gf Vip, il retroscena svelato da Filippo Nardi: “Mio figlio Zachary”

Filippo Nardi ha svelato che suo figlio, Zachary, avrebbe dovuto prendere parte al GF Vip insieme a lui.

Al Grande Fratello Vip 5 Filippo Narsi si è lasciato sfuggire un inaspettato retroscena su suo figlio Zachary, avuto nel 2002 dalla sua relazione con Benedetta Dolfi.

Filippo Nardi: il figlio Zachary

Filippo Nardi ha svelato al Grande Fratello Vip un inaspettato retroscena: il gieffino, ex concorrente dell’edizione Nip del programma, avrebbe dovuto prendere parte alla quinta edizione della versione Vip del reality show insieme a suo figlio Zachary.

Il ragazzo è da poco diventato maggiorenne ed è molto legato a suo padre. I due avrebbero partecipato insieme al provino, ma alla fine Zachary sarebbe stato scartato dalla produzione del programma: “Se dovevo entrare prima?No, no, mi hanno contattato poche settimane fa per entrare ora a dicembre, volevano anche mio figlio, ha fatto il provino. Poi…”, ha confidato Nardi a Stefania Orlando.

Zachary è il figlio che l’ex gieffino ha avuto nel 2002 durante la sua relazione con Benedetta Dolfi.

Durante la partecipazione di suo padre all’Isola dei Famosi, Zachary gli dedicò un commovente e affettuoso messaggio: “Mi manchi e non poco, ma riesci a regalarmi sempre un sorriso. Sei diventato l’idolo dei miei amici. Spero di vederti il più tardi possibile, tengo con me la collana che mi hai regalato così ti sento più vicino”, aveva scritto. I due avranno occasione di vedersi nelle prossime settimane? E magari proprio nella casa del Grande Fratello Vip? Al momento non è dato saperlo.