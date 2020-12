Alcune gravi dichiarazioni di Filippo Nardi su Maria Teresa Ruta hanno scatenato il web: i fan del Gf Vip vogliono ora l'uscita del conte inglese

Filippo Nardi e Maria Teresa Ruta sembrano non riuscire a prendersi nella Casa del Grande Fratello Vip. Ogni pretesto è difatti buono per dar vita a una bagarre, mentre il conte inglese non fa affatto mistero di mal sopportare i balletti e le risate della presentatrice piemontese.

‼️ Filippo Nardi:

– Se guardo MTR mi viene da vomitare

– Mi fa pena

– Se MTR fosse l’ultima donna sulla faccia della Terra… una sveltina, 20 minuti, solo la punta Non so, vogliamo fare qualcosa o lasciare stare? VI PREGO NON PUÒ PASSARE INOSSERVATO #GFVIP — the grass is b-lu ღ (@xbrsmile) December 15, 2020

Proprio alcune recenti esternazioni del nuovo gieffino sulla Ruta hanno però fatto enormemente infuriare il popolo del web. Durante una chiacchierata con alcuni inquilini della casa, Filippo Nardi ha infatti affermato che secondo lui Maria Teresa è una borderline, con problemi a tratti di psicosi.

Le gravissime parole hanno dunque fatto scoppiare una grossa polemica soprattutto su Twitter, dove in poco tempo è nata la richiesta “#fuorinardi”.

Filippo Nardi: “Maria Teresa è borderline, (soffre di) psicosi a momenti”#gfvip pic.twitter.com/xyAIgYZyCP — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) December 15, 2020