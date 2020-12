Sonia Lorenzini si è lasciata sfuggire una clamorosa gaffe al GF Vip che potrebbe costarle la squalifica dal programma.

Sonia Lorenzini rischia di essere squalifica dal Grande Fratello Vip a pochi giorni dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia? I telespettatori si sono accorti di una terribile gaffe da lei commessa che potrebbe costargli la squalifica immediata.

Sonia Lorenzini a rischio squalifica?

Nella casa del Grande Fratello Vip è severamente vietato ai nuovi concorrenti riportare notizie riguardanti il mondo esterno ai vip già presenti all’interno della casa. Più di una volta la regola è stata infranta per sbaglio dai vip presenti all’interno della casa, e la questione è valsa quasi sempre loro una squalifica. La stessa sorte potrebbe toccare stavolta a Sonia Lorenzini, che ha sbadatamente posto una domanda inopportuna a Filippo Nardi menzionando il gossip – emerso poco prima che lui entrasse al GF Vip – riguardo a una sua presunta liaison con Elisabetta Gregoraci.

“Vorrei sapere da Filippo Nardi con sincerità se quello che era uscito con Elisabetta prima della casa fosse farina del suo sacco”, ha detto Sonia Lorenzini all’interno della casa. La sua affermazione ha immediatamente generato curiosità tra i concorrenti, che non hanno mancato di tempestare Nardi di domande a tal proposito. L’ex gieffino, visibilmente in imbarazzo, si è tolto d’impaccio affermando di non poter parlare della questione. Prima del suo ingresso al GF Vip Filippo Nardi avrebbe lasciato intendere che ci sia stato qualcosa tra lui e l’ex moglie di Briatore, ma la voce non ha mai ricevuto conferme.